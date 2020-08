Per Ignazio Moser un posto a Domenica IN con zia Mara? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si vocifera che tra i motivi della crisi che sembra aver condannato alla separazione Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ci sia anche la voglia del bel modello, di fare un salto di qualità nel mondo della tv. Non ha mai nascosto le sue aspirazioni e forse Cecilia, non ha molto gradito le nuove frequentazioni del suo fidanzato, o forse ex fidanzato. Sul numero di Nuovo in edicola questa settimana, viene confermata l’amicizia tra Ignazio Moser e Mara Venier che hanno trascorso con altri amici ( zia Mara è al mare con tutta la famiglia) alcuni giorni insieme a Forte dei Marmi. Si progetta la nuova edizione di Domenica In? Ignazio Moser A Domenica IN CON Mara ... Leggi su ultimenotizieflash

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, storia di un amore andato in frantumi: ecco la verità sulla rottura

