Meteo e risorse idriche: in Basilicata caldo intenso e dighe a secco (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gli effetti del caldo intenso sono evidenti anche in Basilicata dove i principali invasi contengono attualmente circa 250 milioni di metri cubi di acqua, 50 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: lo rende noto Coldiretti Basilicata “In particolare è nell’invaso di Monte Cotugno che si registra il calo maggiore, con 41 milioni di metri cubi in meno rispetto ad un anno fa“. Per Coldiretti Basilicata “di fronte alla tropicalizzazione del clima servono opere strutturali per raccogliere l’acqua nei momenti piu’ piovosi creando bacini aziendali e utilizzando le ex cave e le casse di espansione dei fiumi per raccogliere acqua, ma occorrono anche interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque. Gli agricoltori sono ... Leggi su meteoweb.eu

Guida per business compatibili con le risorse del pianeta

Sostenibilità: in un e-book la guida per business compatibili con risorse pianeta

