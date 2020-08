Lecce – Liverani non è più l’allenatore della squadra pugliese: i dettagli (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Lecce dice addio a Fabio Liverani: la società salentina ha annunciato oggi con un comunicato stampa ufficiale la notizia della rottura con l’allenatore. “Con riferimento al rapporto di lavoro intercorrente con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità”, si legge sulla nota del club. Un addio improvviso: era infatti pronto rinnovo di contratto fino al 2023, ma Liverani, questa mattina, ha chiamato la società spiegando di non voler più proseguire la sua avventura col Lecce.L'articolo Lecce – Liverani non è più l’allenatore della squadra ... Leggi su sportfair

DiMarzio : Il #Lecce a sopresa esonera #Liverani @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA LECCE Fabio Liverani sollevato dall'incarico L'allenatore ha portato la squadra dalla C alla A 'Il Lecce… - DiMarzio : #Lecce | #Liverani non è più l'allenatore della prima squadra - RegioDon : RT @NickCecca: Liverani esonerato dal Lecce - napolista : Lecce, il medico sociale si dimette e accusa Liverani (esonerato) 'Ha addotto presunti contrasti tra di noi, se con… -