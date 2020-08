Il Tar del Lazio nega la riapertura delle discoteche: “Ora rischio feste private e rave party” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ”Era una decisione prevedibile. Noi chiedevamo la riapertura immediata delle discoteche ma il giudice ha ritenuto prioritaria la tutela della salute pubblica per mantenere sotto controllo l’emergenza sanitaria. Lo ribadisco: noi non ci sentiamo responsabili del contagio’‘. Così all’Adnkronos Maurizio Pasca, presidente del Silb-Fipe, associazione che rappresenta le imprese del settore delle discoteche e dei locali notturni, commenta il no del Tar del Lazio alla riapertura delle discoteche. ”Ora ci sarà un proliferare di abusivismo nel settore. C’è stato un rave party di 1500 persone vicino a Cremona che ... Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : Il Tar del Lazio respinge il ricorso, no alla riapertura delle discoteche - InOndaLa7 : Discoteche, #Salvini: Bene il ricorso al Tar, provvedimento senza nessuna giustificazione scientifica. Ieri sono sb… - Agenzia_Italia : Ricorso respinto dal Tar del Lazio. Le discoteche restano chiuse - Siciliano741 : RT @ErmannoKilgore: Chiaro che la salute pubblica supera ogni altra motivazione economica vero #Salvini e #Briatore? E si che il #Tar da un… - m_spagna : RT @Virus1979C: Siamo davvero in dittatura. Il governo prende la decisione di chiudere le discoteche, i gestori fanno ricorso al Tar del La… -