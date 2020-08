Chelsea, proposto Thiago Silva a parametro zero per rafforzare la difesa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Thiago Silva sarebbe stato proposto al Chelsea per la prossima stagione dopo lo svincolo dal Paris Saint-Germain Thiago Silva è stato proposto al Chelsea per rafforzare il pacchetto arretrato di Frank Lampard in vista della prossima stagione. La notizia è riportata dall’edizione online del Daily Telegraph. Il difensore brasiliano si libererà a parametro zero dal Paris Saint-Germain al termine di questa stagione. Il club transalpino ha infatti deciso di non rinnovare il contratto di Thiago Silva in scadenza proprio il 31 agosto 2020. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Thiago Silva proposto al Chelsea - apetrazzuolo : DALL'INGHILTERRA - Thiago Silva proposto al Chelsea - napolimagazine : DALL'INGHILTERRA - Thiago Silva proposto al Chelsea - AndreaInterNews : La Juventus ha proposto Szczesny al Chelsea per arrivare a Kovacic, obiettivo numero uno di Pirlo a centrocampo. Bu… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???? #Calciomercato #Milan, obiettivo #Bakayoko: si lavora al ritorno del francese, proposto al #Chelsea un prestito on… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea proposto Chelsea, per la difesa proposto Thiago Silva a parametro zero TUTTO mercato WEB Chelsea, proposto Thiago Silva a parametro zero per rafforzare la difesa

Thiago Silva è stato proposto al Chelsea per rafforzare il pacchetto arretrato di Frank Lampard in vista della prossima stagione. La notizia è riportata dall’edizione online del Daily Telegraph. Il d ...

DALL'INGHILTERRA - Thiago Silva proposto al Chelsea

Secondo il Daily Telegraph nella sua versione online, il difensore brasiliano, che al termine della stagione in corso saluterà il PSG per scadenza di contratto, sarebbe stato proposto al Chelsea per ...

Thiago Silva è stato proposto al Chelsea per rafforzare il pacchetto arretrato di Frank Lampard in vista della prossima stagione. La notizia è riportata dall’edizione online del Daily Telegraph. Il d ...Secondo il Daily Telegraph nella sua versione online, il difensore brasiliano, che al termine della stagione in corso saluterà il PSG per scadenza di contratto, sarebbe stato proposto al Chelsea per ...