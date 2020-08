Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Gabriele Parpiglia svela nuovi risvolti sulla loro crisi. E a proposito di Andrea Damante aggiunge… (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continua il periodo buio per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il settimanale Chi, anche nel numero odierno in edicola, ha ripercorso gli ultimi giorni dei due ex gieffini, ormai ai ferri corti da diverse settimane: Hanno smesso di sentirsi. In questa settimana che ha visto Moser al centro del gossip per un presunto flirt con l’attrice Anna Safroncik (smentito dai diretti interessati, ndr), la sorella di Belen ha scelto il silenzio e ha deciso di non sentire il suo fidanzato. Ma ecco i retroscena. Moser poche settimane fa ha conosciuto al Twiga Flavio Briatore con cui poi ogni mattina in Sardegna faceva lunghe passeggiate per mantenere la forma. Flavio invita Ignazio al Billionaire: al suo tavolo c’è anche la Safroncik che dialoga con ... Leggi su isaechia

VicolodelleNews : ‘#Gossip’ #IgnazioMoser e #CeciliaRodriguez: i due hanno smesso di sentirsi #gfvip« Il Vicolo delle News… - Notiziedi_it : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: falso allarme, la crisi è rientrata! - AdrianoVReport : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati #esticazzi - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati?/ Andrea Damante conferma! - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Ad Andrea Damante sfugge una frase -