Scontro Santanché-Gambino sulla riapertura delle scuole: “Lei vive in un altro Paese”. “E lei al Twiga” (Di martedì 18 agosto 2020)  Scontro Gambino Santanché a In Onda Scontro in Diretta a In Onda, il programma serale di La7, tra il direttore di TPI Giulio Gambino e la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché. Sul tema della riapertura delle scuole, Gambino ha osservato: “Posto che non si potrà ritornare alla normalità domani, la Didattica a distanza rappresenta una buona soluzione, un piano B, nel caso in cui si presentino dei problemi dopo le riaperture. Se chi ha necessità sarà costretto a ricorrervi, non succederà nulla”. Ma Santanché, in disaccordo, ha obiettato: “Cosa sta dicendo, è matto, lei vive in un ... Leggi su tpi

InOndaLa7 : RT @La7tv: #inonda 'Lei vive in un altro paese', 'È lei che vive al Twiga!': lo scontro #Santanchè-#Gambino sulla riapertura delle scuole h… - La7tv : #inonda 'Lei vive in un altro paese', 'È lei che vive al Twiga!': lo scontro #Santanchè-#Gambino sulla riapertura d… - InOndaLa7 : RT @La7tv: #inonda #Discoteche chiuse, scontro Santanché-Parenzo: 'Lei l'italiano lo sa?' - La7tv : #inonda #Discoteche chiuse, scontro Santanché-Parenzo: 'Lei l'italiano lo sa?' - vecchie_maniere : assistendo allo scontro mononeuronale tra calenda e santanchè, il professor galli inizia a tifare covid #inondala7 -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Santanché Gambino Santanché a in Onda: "Lei vive in un altro Paese" "Lei al Twiga" TPI