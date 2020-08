Questa «grande protesta» in Corea del Sud non è stata organizzata «contro le restrizioni e contro le mascherine» (Di martedì 18 agosto 2020) Martedì 18 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione su Facebook che chiedeva di verificare l’attendibilità delle informazioni contenute in un post pubblicato il 17 agosto sul social network. L’oggetto della verifica è il video di una manifestazione molto partecipata. La didascalia che accompagna il filmato recita «grande protesta milioni di persone in strada in South Korea. Una protesta contro le restrizioni e contro le mascherine». Il filmato è stato pubblicato da Mike John QAnon, un account che fa parte della rete complottista QAnon, di cui avevamo parlato approfonditamente qui. Si tratta di una notizia falsa. Come già verificato da Facta in questo ... Leggi su facta.news

