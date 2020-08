Morbidelli non ci sta, la dura risposta al giornalista sui social: “qualcuno deve pagare per l’errore” (Di martedì 18 agosto 2020) Sono ancora impresse nella mente di tutti gli appassionati e addetti ai lavori le immagini del terribile incidente in pista che ha visti coinvolti Zarco e Morbidelli al Gp d’Austria e, ovviamente, difficilmente dimenticheranno quel momento i piloti che lo hanno vissuto in prima persona. Franco Morbidelli, che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi, non è riuscito a trattenersi e ha risposto sui social ad un giornalista, Simon Patterson, che ha catalogato come ‘incidente di gara’ quanto accaduto in pista al Red Bull Ring. “Sei sicuro Simon?“, ha scritto Franco. “La vedo così, è la mia opinione. Certo non ero in pista. Sarà importante ascoltare la tua opinione giovedì e sono felice tu stia bene“, ha replicato ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : .@FrankyMorbido12 commenta la dinamica dell'incidente con Zarco e non usa giri di parole #AustrianGP ???? #SkyMotori… - Sport_Mediaset : #MotoGP, #Rossi contro #Zarco: 'Matto scatenato, non ha rispetto'. Il 'Dottore' punta il dito contro il francese, c… - giroveloce : RT @BibbiaGP: ????? Cal Crutchlow non ha mai peli sulla lingua sicuramente non ne ha avuto per commentare l'incidente tra Zarco e Morbidelli… - BibbiaGP : ????? Cal Crutchlow non ha mai peli sulla lingua sicuramente non ne ha avuto per commentare l'incidente tra Zarco e… - Sport_Mediaset : #Zarco: 'Non sono un assassino, #Morbidelli mi ha chiesto scusa'. Il francese torna sul terrificante incidente di S… -