Io e Te, Carla Fracci e Beppe Menegatti si raccontano da Diaco (Di martedì 18 agosto 2020) Nello studio di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato una coppia di artisti che ha segnato la cultura italiana e che ha visto cambiare il nostro Paese: Carla Fracci e il marito Beppe Menegatti, regista di talento che ha iniziato la sua straordinaria carriera come assistente di Luchino Visconti. Affiancato come sempre da Katia Ricciarelli, che nell’ambito della trasmissione cura una rubrica dedicata alla lirica, Pierluigi Diaco ha accompagnato i telespettatori in un viaggio alla scoperta del mondo interiore e della carriera di due personalità uniche, vicine nella vita e nel lavoro. Il conduttore romano, classe 1977, ha inizialmente chiesto alla Fracci e a Menegatti in che modo sono riusciti a gestire mediaticamente il loro amore. Questa ... Leggi su dilei

blogromaislove1 : Nepi: 20 agosto Gran Ballo Degli auguri a Carla Fracci con la Compagnia Nazionale di Danza Storica???? - Ciubina_ : RT @fraversion: 1973, Carla Fracci che balla con le Gemelle Kessler (coreografia di Gino Landi). Quanta bellezza, talento ed eleganza è sta… - abaruzzo : Beppe Menegatti e Carla Fracci a #ioete un momento straordinario di tv, di storia privata, di storia pubblica del n… - Federica_Mor : RT @19ottobre: #ioete complimenti per la puntata di oggi carla Fracci Katia Riciarelli e Beppe Menegatti ...Grazie ... - saintone79 : #ioeteDa carmen russo (per carità ottima professionista) alla signora delle pulizie (con tutto il rispetto dovutole… -

Ultime Notizie dalla rete : Carla Fracci CARLA FRACCI/ La grande ballerina diventa un francobollo! Il Sussidiario.net Visualizza la copertura completa su Google News CARLA FRACCI/ 'Io e Beppe Menegatti abbiamo lavorato tanto insieme. Oggi..', Io e Te,

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Io e Te, gaffe Pierluigi Diaco in diretta: costretto a scusarsi

Prima l’annuncio di Carla Fracci e suo marito come ospiti, poi Diaco ha annunciato le consuete rubriche sui divi e le dive del passato. Spazio come sempre anche alla lirica. Giovedì e venerdì il ...

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Prima l’annuncio di Carla Fracci e suo marito come ospiti, poi Diaco ha annunciato le consuete rubriche sui divi e le dive del passato. Spazio come sempre anche alla lirica. Giovedì e venerdì il ...