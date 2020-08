Inter di Conte, orgoglio italiano. Conquistare l’Europa per sfidare da favoriti la Juventus di Pirlo (Di martedì 18 agosto 2020) L'Inter di Antonio Conte conquista la finale di Europa League. Sarà il Siviglia a Contendere all'Inter di Conte il secondo trofeo continentale per importanza dopo la Champions League. L'Inter di Conte ha conquistato la finale stritolando i rivali dello Shakhtar Donetsk. Un cinque a zero perentorio quello dell'Inter che non ammette critiche nei riguardi di Lukaku e compagni. L'inedita formula della Final8 sorride all'Inter di Conte che è giunta alle gare decisive in perfetta condizione fisica, mentale e tattica. Un vero e proprio rullo compressore l'Inter che ha fatto della solidità difensiva e della potenza fisica del suo terminale offensivo due straordinari punti di ... Leggi su optimagazine

