'Il mio impegno nell'ANPI' Intervista a Patrizia Mainardi (Di martedì 18 agosto 2020) Agire nel quotidiano significa sollecitare una partecipazione sempre più allargata della nostra comunità cittadina e incrementare le forze e la capacità dell'associazione stessa. È una costante della ... Leggi su womenews

Laura Tussi 18 Agosto 2020 "Il mio impegno nell'ANPI" Intervista a Patrizia Mainardi

Patrizia Mainardi guida dal 2010 la sezione Anpi ...

Dl agosto: le risorse per il lavoro ammontano a 12 mld

Dodici miliardi di interventi per il lavoro. "Da quando è scoppiata la pandemia, il Governo si è posto come obiettivo quello di garantire protezione sociale a milioni di cittadini. Con il decreto agos ...

