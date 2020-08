Draghi promuove le azioni dei governi nella pandemia ma avverte: “ora serve saggezza, non rinneghiamo i nostri principi e non tradiamo i giovani” (Di martedì 18 agosto 2020) Ci sono i giovani al centro dell’intervento dell’ex presidente Mario Draghi al convegno inaugurale del Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini. Vero filo conduttore dei vari argomenti toccati da Draghi nel suo discorso di circa mezz’ora. Cita due volte John Maynard Keynes e lancia messaggi di speranza: “Sono tempi di incertezza, di ansia e di riflessione. Ma non siamo soli e la strada si ritrova certamente” . Giudica positivamente le azioni che sono state messe in campo per arginare le conseguenze sociali ed economiche della pandemia, l’uso di un certo pragmatismo che ha consentito di superare regole che già da tempo avrebbero dovuto essere riformate. A questo proposito Draghi cita una celebre frase di Keynes: “Quando i fatti cambiano, io ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Draghi promuove Draghi promuove le azioni dei governi nella pandemia ma avverte: “ora serve saggezza, non rinneghiamo i… Il Fatto Quotidiano