Chiusura discoteche, i gestori hanno presentato il ricorso al Tar del Lazio (Di martedì 18 agosto 2020) Analizzando gli ultimi dati dei contagi da Coronavirus, il Governo ha deciso per la Chiusura totale delle discoteche su tutto il territorio nazionale. Una decisione che ha fatto molto discutere, tanto che il Silb Fipe, ossia l’associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha deciso di presentare ricorso al Tar del Lazio. Chiusura discoteche: i gestori fanno ricorso al Tar Alla luce della risalita della curva epidemiologica in Italia il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con cui si imponeva la Chiusura di tutte le discoteche, sale da ballo e locali adibiti, in tutta la Penisola. L’ordinanza ha valore dal 17 agosto fino al 7 settembre e non ... Leggi su notizieora

GassmanGassmann : Chiusura discoteche: giusto! Aiuto per i gestori:giusto! Mascherine obbligatorie anche fuori dove affollato: giusto… - TizianaFerrario : Di pessimo gusto la protesta danzante di Daniela Santanchè contro la chiusura delle discoteche...il mio pensiero va… - AngeloSantoro : Il Silb (sindacato dei locali da ballo) stima il danno per la chiusura delle discoteche in 4 miliardi di euro. Ma i… - Lorenzo41151510 : @GiorgiaMeloni Sembra che per Giorgia #Meloni la chiusura delle discoteche sia un dispetto ai proprietari,si dev'es… - cpetacci : RT @matteosalvinimi: Guarda caso, è con notizie allarmanti come questa che il governo giustifica lo stato di emergenza perenne, la limitazi… -