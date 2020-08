Cagliari, Despodov positivo al coronavirus (Di martedì 18 agosto 2020) Fulmine a ciel sereno in casa Cagliari. Kiril Despodov è risultato positivo al tampone per il coronavirus. L'attaccante si trova in Bulgaria dove sta trascorrendo le vacanze estive. Al momento sta bene ed è asintomatico ma dovrà restare in quarantena come da protocollo prima di poter tornare in Sardegna.Cagliari: Despodov positivo al Covid-19caption id="attachment 1008501" align="alignnone" width="801" Despodov (getty images)/captionNuovo caso di positività in Serie A, questa volta al Cagliari. Nella notte la società rossoblù ha dato comunicazione attraverso i canali ufficiali della situazione dell'attaccante bulgaro Kiril Despodov che ha contratto il ... Leggi su itasportpress

