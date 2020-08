Benevento, un ramo d’albero si abbatte su due vetture in sosta (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un ramo di un albero si è abbattuto su due autovetture in sosta, presso il Corso Dante, danneggiandole entrambe. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi. Il ramo, probabilmente già pericolante, è caduto per via di un colpo di vento, abbattendosi su una Opel e una Fiat Cinquecento. Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco, oltre alla la Polizia municipale per veicolare il traffico. L'articolo Benevento, un ramo d’albero si abbatte su due vetture in sosta proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

