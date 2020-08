Bartomeu: “Messi? Vuole finire la carriera al Barcellona” (Di martedì 18 agosto 2020) Josep Maria Bartomeu, numero uno del Barcellona, nell’intervista rilasciata alla tv ufficiale del club catalano si è soffermato non solo su Koeman ma anche sul futuro di Lionel Messi, dato vicino all’addio: “Leo Vuole finire la carriera al Barça. Per Koeman è il pilastro fondamentale del nuovo progetto che sta per iniziare. Ha un contratto fino al 2021, sa che c’è un nuovo progetto e un nuovo allenatore. Non ho dubbi su questo. Arthur? Non parlo di un calciatore che è già di un altro club, ma non è stato corretto a non tornare dalle vacanze. C’è un procedimento aperto, i calciatori rispondono delle loro azioni”. Foto: youtube Barça L'articolo Bartomeu: “Messi? Vuole ... Leggi su alfredopedulla

