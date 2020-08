Xbox Series X si mostra in nuovissime immagini durante un evento a Colonia (Di lunedì 17 agosto 2020) Microsoft ha già presentato formalmente Xbox Series X e mostrato la console da diverse angolazioni, ma se non ne avete abbastanza, ecco nuove immagini catturate durante l'evento organizzato dalla catena di negozi Saturn a Colonia. Il prototipo è stato presentato in un'ampia vetrina, al centro dell'evento che ospita i prodotti del produttore americano.Non c'è niente che non sia stato rivelato prima in queste fotografie. La console mantiene le stesse caratteristiche e il suo design rettangolare e, come indicato in una delle foto, il suo design continua ad essere etichettato come un "prototipo" lasciando supporre quindi che potrebbe subire una serie di modifiche prima della sua uscita.Come sottolineato da alcuni recenti rumor, ... Leggi su eurogamer

