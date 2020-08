Roma, freccia di Rosella Sensi a Pallotta: «Non ha vinto nulla…» (Di lunedì 17 agosto 2020) Rosella Sensi ha commentato l’arrivo di Friedkin alla Roma, pungendo anche l’ormai ex presidente Pallotta In una intervista a Il Messaggero, Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha commentato l’arrivo in giallorosso di Friedkin pungendo anche James Pallotta. «Friedkin ha garantito la propria presenza e questo farà la differenza. Preferisce seguire la squadra dal vivo, da imprenditore ne capisce l’importanza. Pallotta? Non mi sarei mai aspettata di passare nove anni senza vedere la Roma vincere niente ma ora non dobbiamo mettere fretta al texano che dovrà ricostruire. Dovremo avere pazienza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

In una intervista a Il Messaggero, Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha commentato l’arrivo in giallorosso di Friedkin pungendo anche James Pallotta. «Friedkin ha garantito la propria presenza ...

Juventus, possibile scambio con la Roma: i dettagli

Tornano di moda, quindi, gli esterni di centrocampo:. Paratici vuole regalare a Pirlo una nuova freccia e ha messo gli occhi in Serie A. In particolare, la Juventus potrebbe aver trovato il rinforzo… ...

Tornano di moda, quindi, gli esterni di centrocampo:. Paratici vuole regalare a Pirlo una nuova freccia e ha messo gli occhi in Serie A. In particolare, la Juventus potrebbe aver trovato il rinforzo…