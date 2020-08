Questi sono i 10 tavoli da picnic più curiosi (Di lunedì 17 agosto 2020) Se estate non fa rima con picnic, poco ci manca. Tra gite in montagna, camminate campagnole o panoramiche passeggiate lungomare, le occasioni per organizzare un pranzo al sacco si moltiplicano. C’è chi preferisce stendere una tovaglia a scacchi sul prato o sulla sabbia (ma anche sul tappeto di casa, l’opzione indoor non è da scartare a priori), tanti però scelgono la comodità di un tavolone con le panche, meglio se con un barbecue nelle vicinanze. Certo, le location sono infinite (dai monti alle promenade delle località di mare, passando per qualche spartitraffico di città), così come il design dei tavoli da picnic, che può dare parecchie soddisfazioni. Nella gallery abbiamo raccolto i pezzi più curiosi e bizzarri, ... Leggi su wired

crocerossa : ? In questa settimana di Ferragosto sono tantissime le persone che hanno deciso di trascorrere le vacanze sulle nos… - borghi_claudio : @guarnieribe Non lo so, quando trova il dato me lo riporti, mi interessa. Soprattutto va visto quanti di questi cri… - virginiaraggi : .@matteosalvinimi chiacchierone. Blateri come sempre da una spiaggia. Oggi noi abbiamo portato l'acqua potabile ad… - EugenioDelBono : RT @mgmaglie: Cominciate a capire perché si deve #votare #No? Sono in trepida attesa che il centro-destra abbia il coraggio di dire ci siam… - SebastianTano90 : @riktroiani Ma pigliano per il culo adesso? Chiudono le discoteche senza l’evidenza di focolai nati lì? Ma sono ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Questi sono Paolo Cirino Pomicino: noi eravamo onesti, questi sono zero La Repubblica Coronavirus Lazio, 68 nuovi casi: 1/3 da una casa di cura, 1/3 di importazione

"Oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanz ...

Torna 'Music under the rock': domani prenderà il via la decima edizione

In questa estate anomala e defraudata della sua abituale spensieratezza per colpa del Covid 19, rimangono poche certezze per chi ama passare i mesi più caldi dell'anno sottoun palco avedere concerti.

"Oggi registriamo 68 casi e zero decessi. Di questi di questi circa 1/3 riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e 1/3 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanz ...In questa estate anomala e defraudata della sua abituale spensieratezza per colpa del Covid 19, rimangono poche certezze per chi ama passare i mesi più caldi dell'anno sottoun palco avedere concerti.