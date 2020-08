Inter in finale col Siviglia: goleada allo Shakhtar (5-0). Lautaro e Lukaku stellari. Pagelle (Di lunedì 17 agosto 2020) Strepitosa Inter di Conte: ha guadagnato la finale di Europa League battendo di goleada lo Shakhtar Donetsk. stellari Lautaro Martinez e Lukaku, autori di una doppietta a testa. Di D'Ambrosio il gol a completare la cinquina. Ora ha davanti l'ostacolo Siviglia, venerdì 21 agosto, nella finale di Colonia per conquistare la Coppa Leggi su firenzepost

Inter : ?? | SIAMO IN FINALE!!! A Colonia andiamo noi!!! ?????? Venerdì 21 agosto ci aspetta il Siviglia: FORZA RAGAZZI,… - SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - FBiasin : Da domani si ragiona sulla finale. Che è fondamentale. Ma si può già dire qualcosa. Questo gruppo funziona. Ed è m… - FBiasin : A giugno fioccavano i bilanci. '#Conte-#Inter è un fallimento, ammettilo'. 'I bilanci, per #Conte, per tutti, si f… - destouches72 : RT @Inter: ?? | SIAMO IN FINALE!!! A Colonia andiamo noi!!! ?????? Venerdì 21 agosto ci aspetta il Siviglia: FORZA RAGAZZI, #FORZAINTER!!! ??… -