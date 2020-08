Coronavirus, i gestori delle discoteche protestano: “Noi capro espiatorio” (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – “La Conferenza Stato regioni decreta la chiusura delle attivita’ di intrattenimento. Prendiamo atto del provvedimento, basato su un aumento dei contagi. Non ci sentiamo responsabili. Le nostre attivita’ hanno lavorato al pari di altri settori della societa’: la gente vive a contatto e spesso si assembra in ogni dove da due mesi a questa parte. In spiaggia, al bar, per strada, ovunque. Nonostante cio’ tutte le attivita’ restano aperte!” Cosi’ Maurizio Pasca, presidente Silb Fipe – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo – commenta la decisione di chiudere i locali da ballo. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gestori Coronavirus, con la chiusura delle discoteche rischio perdita di fatturato di 4 miliardi Sky Tg24 Coronavirus, il Governo chiude le discoteche. Nuova stretta sulle mascherine

La nuova ordinanza del Governo su discoteche e mascherine. Locali da ballo chiusi in tutta Italia. ROMA – E’ stata pubblicata la nuova ordinanza del Governo su discoteche e mascherine. Nell’incontro S ...

Niente norme anti-Covid, i carabinieri chiudono due locali a Deruta

PERUGIA - Nell'ambito dei controlli per prevenire e arginare la diffusione del virus da Covid 19, in occasione del Ferragosto, sono stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri del Comando ...

