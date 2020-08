Traffico Roma del 16-08-2020 ore 08:30 (Di domenica 16 agosto 2020) Luceverde Roma ancora una buona domenica Ben ritrovati all’ascolto Traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale attenzione Tuttavia un incidente segnalato sul primo tratto Roma-napoli tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso la capitale consueto appuntamento domenicale con il mercato di Porta Portese stop ai mezzi pesanti su un tratto di via Ettore Violante tre linee di bus a Montesacro alto lavori alla rete idrica sulla Nomentana all’altezza di via Ettore Romagnoli senso unico alternato sino alla prossima 14 settembre via San Giovanni lavori di manutenzione in largo Brindisi via Taranto interdette alla transito sino al prossimo 30 settembre ricordiamo la pedonalizzazione festiva di dei Fori Imperiali deviazione per l’intera giornata per le linee bus che ... Leggi su romadailynews

Sono gravi le condizioni del poliziotto della stradale di Settebagni investito nel tardo pomeriggio di ferragosto sulla diramazione Roma Nord della A1. L'incidente poco dopo le 18.30. Secondo quanto s ...

Agente Polstrada investito su corsia emergenza A1, è grave

Il poliziotto è stato portato al Gemelli con l'elisoccorso e le sue condizioni sarebbero gravi. Da una prima ricostruzione sembra che l'agente stesse rimuovendo degli ostacoli sulla carreggiata nel tr ...

