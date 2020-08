Nuova stretta del Governo: chiuse tutte le discoteche (Di domenica 16 agosto 2020) Di nuovo chiuse le discoteche in Italia. La decisione del Governo punta a limitare la crescita dei contagi. Il Governo italiano ha deciso: dal 17 agosto tutte le discoteche saranno chiuse. Questa scelta punta a limitare la crescita dei contagi da coronavirus in Italia. La decisione avrà effetto almeno fino al prossimo 7 settembre e non potrà essere aggirata dalle amministrazioni locali. La decisione infatti non ha messo d’accordo le regioni, che per la maggior parte rimangono contrarie alla decisione. Il Governo ha anche deciso di rendere Nuovamente obbligatorie le mascherine anche all’aperto, almeno dalle 18 alle 6, per cercare di limitare i contagi dovuti alla vita notturna. ... Leggi su bloglive

