Moto3, GP Austria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti, vince Arenas (Di domenica 16 agosto 2020) Al Gran Premio d’Austria trionfa Albert Arenas che allunga nel Mondiale Moto3. Altro successo da parte del pilota spagnolo che precede Masia e McPhee, quest’ultimo sul podio grazie alla tripla penalità rifilata a Ogura, Binder e Vietti per aver toccato il verde oltre i limiti della pista. Ecco l’ordine di arrivo e la classifica piloti. ordine DI arrivo GRAN PREMIO D’Austria (Moto3) Arenas Masia McPhee Ogura Binder Vietti Arbolino Oncu Fernandez Suzuki Migno Antonelli Rodrigo Sasaki Alcoba Nepa Garcia Fenati Rossi Toba Foggia classifica piloti DOPO GRAN PREMIO D’Austria Arenas ... Leggi su sportface

Albert Arenas di forza al Red Bull Ring, ecco il terzo centro stagionale per il leader iridato. Podio completato da Jaume Masiá e John McPhee. Gara Moto3 incandescente, lotta senza tregua, guizzo fina ...E' Albert Arenas ad avere la meglio nella gara di Moto3 che apre il weekend del Motomondiale in Austria. Al Red Bul Ring di Spielberg il pilota del team Aspar è protagonista di un ultimo giro super co ...