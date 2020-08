Verso Inter-Shaktar, Young: “Vogliamo la finale” (Di sabato 15 agosto 2020) Nel corso dell’Intervista rilasciata al sito della Uefa, il terzino dell’ Inter, Ashely Young, ha raccontato come è stato il suo impatto con il calcio italiano e di come volesse vestire nerazzurro quando militava nel Manchester United: “Appena saputo dell’offerta dicevo: fatemi firmare, portatemi sull’aereo. Ora gioco con il sorriso stampato sulla faccia, sono una persona che si adatta bene a nuovi stili e diversi modi di vivere”. Young ricorda i giorni del suo trasferimento all’Inter: “Avevo parlato con Conte e i dirigenti, volevo far parts di una delle squadre più grandi del calcio mondiale. Lo spirito del gruppo è incredibile, tutti vogliono vincere anche in allenamento , è incredibile”. Pronostico di ... Leggi su sport.periodicodaily

