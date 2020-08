Silvia Romano in campo con la Ong: "Dalla parte dei palestinesi". Toh, cosa scorda (Di sabato 15 agosto 2020) Silvia Romano scende in campo in difesa dei bambini palestinesi". La cooperante milanese, rapita dal gruppo fondamentalista islamico di al Shabaab in Kenya e poi rilasciata quasi due anni dopo, ha scritto un lungo articolo sul sito web La Luce. Aisha, ora si fa chiamare così dopo la conversione all'Islam, ha ripreso le battaglie della ong Al Mezan che riportavano 91 testimonianze riguardanti tortura e abusi sui bambini palestinesi che cercavano di superare la zona cuscinetto imposta da Israele a Gaza. "Ogni bambino è innocente, indipendentemente Dalla sua origine, e perciò merita di vivere in libertà", verga sul sito, dove secondo il Giornale dimentica centinaia e centinaia di bambini israeliani uccisi dai missili ... Leggi su liberoquotidiano

virgin_PALMOIL : RT @Gilmerdo: No dai non ci si crede, chi lo avrebbe mai detto? - TUFAC4 : RT @ANPI_Scuola: 'ciao romano'. Di Silvia Berruto, Commissione scuola ANPI 'Dolores Abbiati': '«Come puoi testimoniare ‘resistere’ è ancora… - N4P31 : RT @SennaGianMarco: Silvia Romano, dopo la spettacolarizzazione del suo ritorno in Italia, si mette a pontificare contro lo stato di #Israe… - SennaGianMarco : Silvia Romano, dopo la spettacolarizzazione del suo ritorno in Italia, si mette a pontificare contro lo stato di… - ANPIBsCarmine : RT @ANPI_Scuola: 'ciao romano'. Di Silvia Berruto, Commissione scuola ANPI 'Dolores Abbiati': '«Come puoi testimoniare ‘resistere’ è ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Romano Silvia Romano scende in campo: "Perché io sto con i palestinesi" ilGiornale.it Silvia Romano rompe il silenzio e scende in campo: "Io dalla parte dei palestinesi"

Silvia Romano scende in campo in difesa dei bambini palestinesi". La cooperante milanese, rapita dal gruppo fondamentalista islamico di al Shabaab in Kenya e poi rilasciata quasi due anni dopo, ha scr ...

La favola di Orfeo dà il via al festival di Spoleto. Il regista Pizzi: «Ci ricorda che da ogni dura prova si esce rafforzati»

«La favola di Orfeo passa attraverso la morte in un tempo incredibilmente rapido: dalla felicità al dolore straziante del distacco e della solitudine, in un attimo. E in fondo è ciò che abbiamo appena ...

Silvia Romano scende in campo in difesa dei bambini palestinesi". La cooperante milanese, rapita dal gruppo fondamentalista islamico di al Shabaab in Kenya e poi rilasciata quasi due anni dopo, ha scr ...«La favola di Orfeo passa attraverso la morte in un tempo incredibilmente rapido: dalla felicità al dolore straziante del distacco e della solitudine, in un attimo. E in fondo è ciò che abbiamo appena ...