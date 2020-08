Lorenzo Amoruso da Temptation al calcio: “Io, capitano cattolico dei Rangers protestanti. Non tutti i giocatori hanno il cervello nei piedi” (Di sabato 15 agosto 2020) Da Temptation Island, trasmissione Mediaset nella quale coppie di innamorati mettono alla prova il loro rapporto, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso ne è uscito come uno dei vincitori morali. Assieme alla compagna Manila Nazzaro, nel 1999 Miss Italia, si è imposto puntata dopo puntata tra i concorrenti preferiti dai telespettatori e sui social. Cresciuto nel Bari, Amoruso è stato un ottimo difensore centrale negli Anni Novanta e Duemila, prima alla Fiorentina e poi nei Glasgow Rangers, dove è passato alla storia come il primo capitano di fede cattolica in un club che è espressione della parte protestante della città. Non era alla prima esperienza di questo tipo in tv. Oltre ad avere fatto l’opinionista in programmi sportivi, è ... Leggi su ilfattoquotidiano

