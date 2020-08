Incidente ad Arzachena, scontro frontale tra due auto (Di sabato 15 agosto 2020) , Visited 215 times, 248 visits today, Notizie Simili: Incidente nella notte a Palau, un'auto si ribalta:… Incidente sulla strada per Arzachena, due auto si… Si ribalta e il mezzo prende fuoco, ... Leggi su galluraoggi

gpcirronis : Brutto incidente stradale nella strada provinciale 13 'Arzachena-Cannigione', nei pressi dell'incrocio con la stra… - cagliaripad : Grave incidente alle luci dell’alba sulla Sp 13 Arzachena – Cannigione: conducenti estratti dalle lamiere -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Arzachena

Intervento dei vigili del fuoco di Arzachena alle prime luci dell’alba, intorno alle 7:50, per un incidente stradale verificatosi sulla panoramica al bivio per Monticanaglia. Nel sinistro sono rimaste ...Due auto danneggiate e un ferito. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina ad Arzachena. Una persona è stata trasportata in ospedale con diverse ferite, le sue condizioni non dovr ...