Serie C 2020-21, via libera della Covisoc: 52 squadre e nuovi gironi (Di venerdì 14 agosto 2020) Serie C 2020-21, via libera della Covisoc: sono state approvate tutte le iscrizioni, cambia anche la composizione dei gironi La Serie C 2020-21 sta prendendo forma. La Covisoc ha dato il via libera alle 52 squadre della terza Serie che hanno presentato regolare domanda per l’iscrizione al prossimo campionato: non ci sono sorprese, tutto è confermato per la nuova stagione. Confermate Palermo e Catania (dopo i dubbi delle ultime settimane), ora si inizia a discutere per la composizione dei nuovi gironi. L’idea è chiara, si cercherà una divisione nord, sud e centro, proprio per evitare maggiori ... Leggi su calcionews24

