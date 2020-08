MotoGP, FP1 Austria: Pol Espargarò al comando, ma Dovi c'è (Di venerdì 14 agosto 2020) La pioggia spaventa in Austria e i piloti della classe regina in vista di un sabato che sembra sarà caratterizzato da cattivo tempo, si sono avvantaggiati portandosi avanti nella classifica a suon di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : KTM già davanti sulla pista di casa (?? #FP1) Dovi vicino alla vetta, Yamaha in difficoltà Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : A Spielberg via al venerdì di libere della #MotoGP: tutti gli aggiornamenti delle FP1 #AustrianGP ???? #SkyMotori… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Austria 2020 LIVE: scatta la FP1 sull'asciutto. Valentino Rossi per la scossa - infoitsport : MotoGP 2020. GP dell'Austria. FP1: Pol Espargaro davanti a tutti, Dovizioso è tornato - porlaotikul : RT @box_repsol: #AustrianGP #MotoGP #FP1 ?? 1 P. Espargaró 1:24.193???? 2 Dovizioso +0.044 ???? 3 Nakagami +0.185 ???? 4 Rins 5 Morbidelli 6 Zarco… -