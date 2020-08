Covid-19, corsa ai vaccini: UE sigla accordo con Astrazeneca e Londra con J&J (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – E’ corsa ad assicurarsi i vaccini anti-Covid. Ad alimentare la competizione internazionale ha contribuito la seconda ondata di contagi, che sta investendo l’Europa, ed anche l’annuncio che la Russia sta già sperimentando il suo vaccino. L’UE si assicura la fornitura di Astazeneca La Commissione europea ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la casa farmaceutica britannica Astrazeneca per l’acquisto di almeno 300 milioni di dosi di vaccino, più un’opzione per l’acquisto di altri 100 milioni di dosi. L’accordo segue quelli analoghi siglati con Sanofi-GSK e Johnson & Johnson. “L’accordo di oggi è la pietra angolare nell’attuazione della ... Leggi su quifinanza

TIONE. Era rientrato dall'Asia e dopo alcuni giorni di quarantena ha deciso, ignorando le norme, di lasciare casa e andarsene al bar. Protagonista è un 30enne residente a Tione. L’uomo, al ritorno dal ...

«La stagione de Il Muretto si conclude con oggi». Sono le 19.45 di un giovedì qualunque di una delle più difficili stagioni estive della città di Jesolo quando Marco Piu comunica con un post sui socia ...

