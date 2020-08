Coronavirus in Toscana: 26 contagi, oggi 14 agosto. Di cui 14 rientri dall’estero. Età media 27 anni (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono ancora tanti, ossia 26, i nuovi casi da Coronavirus, in Toscana, oggi 14 agosto. I contagiati hanno un'età media di 27 anni. E ben 14 sono rientrati dall'estero, 10 dei quali per vacanza (più un contatto). Due casi sono collegati al cluster della discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta e 1 al cluster del Mugello, evidenziato giorni fa. Leggi su firenzepost

