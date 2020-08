Coronavirus, 574 contagi e 3 decessi in un giorno (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto 2020: 574 contagi e 3 decessi in giorno. ‘Pesa’ l’aumento in Veneto. ROMA – Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 agosto 2020. Nuova risalita dei contagi nel nostro Paese con 574 positivi registrati in un solo giorno e tre decessi. Si tratta del numero più alto da diverse settimane anche se a pesare sembra essere il cluster dei migranti a Treviso con oltre 100 persone risultate positive al tampone. Dati che hanno portato il Veneto ad avere 127 contagi in un solo giorno, dato più alto delle ultime 24 ore. La situazione continua ad essere in bilico con la possibilità di lockdown che sembra essere sempre più ... Leggi su newsmondo

