AMA: domato incendi di un cassonetto ad Ostia (Di venerdì 14 agosto 2020) Nelle prime ore di questa mattina il tempestivo intervento degli addetti del Nucleo Decoro Ama impegnati nell’operazione “pronto mare” ha permesso di domare sul nascere l’incendio di un cassonetto stradale nella zona centrale di Ostia. Il contenitore, posizionato su Lungomare Paolo Toscanelli all’incrocio con piazza delle Caravelle, era stato dato alle fiamme dai vandali e il personale aziendale in servizio sul posto ha immediatamente domato il fuoco impedendo che si propagasse agli altri cassonetti e all’area circostante. Lo comunica in una nota Ama S.p.A. “Voglio rivolgere il mio encomio alla prontezza di questi colleghi che, una volta viste le fiamme, sono subito intervenuti evitando rischi a persone e cose e scongiurando ulteriori danni. – sottolinea ... Leggi su romadailynews

