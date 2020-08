WTA Praga – Simona Halep fatica ma stacca il pass per i quarti, stesa in rimonta la ceca Krejcikova (Di giovedì 13 agosto 2020) Simona Halep stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Praga, la numero 2 del ranking mondiale suda però le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulla ceca Krejcikova. La padrona di casa infatti scappa subito avanti al termine del primo set, per poi però cedere alla propria avversaria con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 dopo oltre due ore di partita. Nei quarti di finale, Simona Halep se la vedrà con la Frech che ha steso in tre set la Rus agli ottavi.L'articolo WTA Praga – Simona Halep fatica ma stacca il pass per i quarti, ... Leggi su sportfair

