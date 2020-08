Sorelle al limite: le Slaton stasera su Real Time (Di giovedì 13 agosto 2020) Real Time ci ha abituati a programmi di tematiche curiose, come “Vite al limite”, “Obiettivo peso forma”, “Malattie Imbarazzanti” e molti altri ancora. Tra questi c’è anche Sorelle al limite, un nuovo programma che segue il percorso di dimagrimento di due Sorelle, e che andrà in onda questa sera proprio su Real Time. Sorelle al limite, come già accennato nelle righe precedenti, pone l’attenzione su Amy e Tammy Slaton, due Sorelle del Kentucky, che condividono la loro vita e i loro problemi di peso su YouTube. Le due, che hanno milioni di visualizzazioni sul celebre servizio di video streaming, pesano insieme oltre 450 ... Leggi su ascoltitv

manuela1877 : Ecco chi mi ricordava il marito #sorelle al limite - rosariaruocco1 : @maria71170 Io adesso le sorelle al limite. - piperitafrancy : @domthewizard ci sei nel vedere sorelle al limite ? - Stasera_in_TV : REAL TIME: (21:20) Sorelle al limite - Punto di rottura (Reality) #StaseraInTV 10/08/2020 #PrimaSerata #sorelleallimite-puntodirottura - SerieTvserie : Sorelle Al Limite (da 500 chili): come stanno Amy e Tammy Slaton oggi? -