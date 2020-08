Le Iene per Nadia, su Italia 1 uno speciale in memoria della Toffa (Di giovedì 13 agosto 2020) Un anno fa moriva Nadia Toffa: i colleghi e gli amici de Le Iene la ricordano con uno speciale in onda questa sera, giovedì 13 agosto, alle 21.15 su Italia 1 per celebrarne la carriera e soprattutto ricordarla con affetto. pubblicato su TVBlog.it 13 agosto 2020 12:28. Leggi su blogo

redazioneiene : LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. Il 13 agosto i suoi compagni di viaggio la raccontano, la… - redazioneiene : DOMANI, LE IENE PER NADIA “Mi fai esplodere il cuore”. C’è anche la dedica sul palco di Jovanotti ne “Le Iene per… - redazioneiene : DOMANI LE IENE PER NADIA Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. A un anno di distanza i suoi compagni di viaggio… - befourkilamniaz : RT @redazioneiene: 13 agosto, un anno fa ci hai lasciato. Forse qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te NON PERD… - ahoy_boy98 : RT @redazioneiene: 13 agosto, un anno fa ci hai lasciato. Forse qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te NON PERD… -