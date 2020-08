Giuseppe Conte e sei ministri indagati per la gestione dell’emergenza coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Le denunce sulla gestione dell’emergenza coronavirus in Italia hanno portato i pm di Roma ad emettere degli avvisi di garanzia: indagati Giuseppe Conte e sei ministri. Il fascicolo, sul tavolo della procura di Roma, nasce da un susseguirsi di denunce depositate, negli ultimi mesi, da diversi cittadini. Senza conoscerne ancora a pieno i dettagli, si fa riferimento agli articoli del codice penale sulla pena in concorso (articolo 110), epidemia (articolo 438), delitti colposi contro la salute pubblica (articolo 452) e omicidio colposo (articolo 589), abuso d’ufficio (articolo 323), attentato contro la costituzione dello Stato (articolo 283), attentati contro i diritti politici del cittadino (articolo 294). Leggi anche >> coronavirus rientri ... Leggi su urbanpost

