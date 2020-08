Barcellona, De Jong dà il benvenuto a Pjanic: “Renderà la squadra più forte” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Pjanic è un grande giocatore, mette qualità quando ha la palla tra i piedi. Ho giocato la scorsa stagione contro di lui in Champions League. Renderà la squadra più forte“. Frankie De Jong accoglie Miralem Pjanic al Barcellona in vista del passaggio del centrocampista ormai ex Juve in casa blaugrana. Ma per il Barcellona è tempo di pensare alla Champions League con la sfida contro il Bayern Monaco ormai alle porte: “Il Bayern è una grande squadra ma vedremo cosa succederà e chi sarà stato più bravo – ha spiegato De Jong ai microfoni di BeIn Sport -. Siamo tra i favoriti perché il Barça lo è sempre. Ma ci sono diverse squadre che possono vincere la ... Leggi su sportface

