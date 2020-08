Azzolina: “No alla mascherina con distanziamento a scuola. In arrivo a settembre i primi banchi” (Di giovedì 13 agosto 2020) settembre è vicino, dopo sei mesi riapriranno le scuole. Saranno diverse, il Covid ha imposto un cambiamento necessario. I lavori di modifica e ammodernamento sono in atto, tra poco milioni di studenti si riverseranno nelle aule e il rischio contagio dovrà essere limitato. “Parliamo di otto milioni e mezzo di studenti e più di 40 mila plessi – ribadisce la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina – Stiamo facendo lavori di edilizia scolastica per ampliare le aule e rendere agibili quelle che non lo erano. Musei e pinacoteche saranno utilizzati e l’obiettivo è raggiungere con gli enti locali il cento per cento di distanziamento di un metro, come prescritto dal Cts”, ha commentato la ministra in un’intervista al Corriere della Sera. “2,4 milioni di banchi un ... Leggi su italiasera

