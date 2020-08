Zona rossa a Napoli, cluster in due alberghi: uno è il Castello delle Cerimonie (Di mercoledì 12 agosto 2020) NAPOLI – Fino al prossimo 25 agosto a Sant’Antonio Abate (Napoli) sono chiusi cimiteri, parchi, chiese, palestre, centri sportivi e biblioteche. Stop al mercato comunale e alle attivita’ dei centri estivi. È inoltre obbligatorio l’utilizzo della mascherine anche in tutte le aree all’aperto del perimetro comunale. La misura si e’ resa necessaria dopo alcuni contagi registrati in due strutture ricettive del comune, gli hotel villa Palmentiello e La Sonrisa, l’albergo dove viene registrato il programma ‘Il Castello delle Cerimonie’ in onda su Real Time. I contagiati sono attualmente 27. La mini zona rossa di via Croce Gragnano, intanto, e’ interamente chiusa al transito ed e’ stato posizionato un ambulatorio mobile per sottoporre ad analisi medica tutti gli attuali positivi residenti. Leggi su dire

