Traffico Roma del 12-08-2020 ore 08 | 00

Luceverde Roma mercoledì Ben ritrovati all'ascolto in studio Marina riccomi sul Raccordo Anulare si registra un incidente tra le uscite di via Cristoforo Colombo ed il bivio per la Roma Fiumicino code lungo la carreggiata interna cose poi sul tratto Urbano dell'a24 tra Tor Cervara e Palmiro Togliatti dove lo ricordiamo proseguono i lavori in direzione Roma a partire da barriera di Roma Est dove il Traffico è deviato sulla complanare chiuso anche il tratto iniziale verso Tivoli tra il bivio per la tangenziale est via Filippo Fiorentini qui il Traffico deviato su via Tiburtina per lavori di manutenzione chiusa la rampa in entrata su Corso Francia per i veicoli provenienti da via Giulio gaudini in direzione del Grappa per i dettagli di queste e di altre notizie

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-08-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Sgomberato campo nomadi a Tor di Quinto: “Nell’area un’enorme discarica abusiva”

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sgomberato questa mattina un campo nomadi abusivo in via Foce dell'Aniene, nei pressi della Tangenziale Est e vicino a Tor di Quinto, Roma nord.

Incendio a Roma sull'Aurelia, in azione i Canadair

A Roma, un incendio di sterpaglie, che sta interessando anche un vivaio, é divampato su via Aurelia all'altezza del chilometro 12,500. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale con sei pattuglie del ...

