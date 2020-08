MISTER TESSER: “PRONTI PER IL SECONDO TEMPO DELLA SEMIFINALE” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Semifinale di ritorno dei playoff per il Pordenone. Domani alle 21:00 la squadra neroverde ospita il Frosinone allo stadio Rocco di Trieste. MISTER Attilio TESSER ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Sarà come entrare in campo per il SECONDO TEMPO di una gara lunga – in questo caso – 180 minuti. Siamo appena a metà. Dovremo farci trovare pronti ripetendo la prestazione fatta all’andata. Ricca di concentrazione, determinazione e dello spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto”. “La vittoria di Frosinone ci deve dare convinzione, ma unita alla consapevolezza che in 95 minuti dovremo essere sempre feroci e tenere la guardia alta. Affrontiamo – e lo sappiamo bene – una formazione di grande valore”. “Il ... Leggi su udine20

