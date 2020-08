F1 GP Spagna, Leclerc: “Barcellona non ha segreti per la Ferrari, importante gestire gomme” (Di mercoledì 12 agosto 2020) ”La pista di Barcellona è un grande classico. Ogni anno ci percorriamo tantissimi chilometri durante i test e quindi possiamo dire che non ha segreti. In questa stagione, tuttavia, ci troviamo a girare su questa pista in piena estate e sarà interessante vedere come si comporterà la nostra vettura con molto caldo”. Charles Leclerc anticipa così al sito della Ferrari i temi della gara in programma domenica a Barcellona, la terza consecutiva per un Mondiale di Formula 1 ormai entrato nel vivo. Il GP di Spagna vedrà tra gli aspetti fondamentali quello di gestire al meglio le gomme: “Come già nelle due corse di Silverstone credo che sarà fondamentale gestire al meglio le gomme, aspetto sul quale ho svolto molto lavoro che in ... Leggi su sportface

