Chiareggio, frana travolge un’auto: 3 i morti, grave un bimbo di 5 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono davvero pochissime le notizie che arrivano dalla Lombardia, precisamente dalla località Chiareggio, in Valmalenco, come riporta primaLaValtellina. Secondo quanto si è appreso, erano circa le 17 di questo pomeriggio quando una frana si è distaccata dalla roccia coinvolgendo le auto nel loro passaggio. Sulla vettura viaggiava una famiglia composta da 4 persone tra cui due bambini. frana a Chiareggio travolge un’auto: 3 i morti, grave un bimbo La frana sarebbe avvenuta all’ingresso di Chiareggio, nella curva che precede il centro abitato. Secondo quanto riportato dalle testate locali si sarebbe trattato di una colata di fango ... Leggi su thesocialpost

