Pierluigi Diaco ad ‘Io e Te’ contro gli immigrati: “Altrimenti ci arrabbiamo” (Di martedì 11 agosto 2020) Pierluigi Diaco come sempre ad ‘Io e Te’ fa parlare di sé e questa volta lo fa per le sue esternazioni sugli immigrati: ”Normale la rabbia degli italiani” Come ogni pomeriggio va in onda su Rai 1 il programma ‘Io e Te‘, condotto da Pierluigi Diaco. Al suo fianco Katia Ricciarelli con le lettere degli ascoltatori e la rubrica sulla lirica e Santino Fiorillo, con le sue cartoline sulla moda. Quest’oggi l’ospite in studio è Edoardo Vianello, storico cantante romano che ha cantato successi come ‘Abbronzatissima’ e ‘Guarda come dondolo’. Insieme a lui in studio c’è anche la moglie, Elfrida Ismolli. Parlando con i due, il conduttore Pierluigi Diaco esprime la propria opinione ... Leggi su bloglive

it_santoro : Accidenti! Pierluigi Diaco parla di dittatura culturale nel nostro bel Paese... - infoitcultura : Pierluigi Diaco, problema puntata Io e Te di oggi: cos’è successo - Ewavolpones84 : RT @PIERLUIGISTOCCO: Meno male si chiude #PierluigiDiaco, Io e te escluso dai palinsesti di Raiuno: 'Ho già proposto un nuovo progetto a un… - Ewavolpones84 : RT @LadyNews_: #PierluigiDiaco fatto fuori da Raiuno: 'Come #SalvoSottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione' - Ewavolpones84 : RT @LaMammaN1: -