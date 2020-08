Pensione con 10 anni di contributi, quali strade possibili? (Di martedì 11 agosto 2020) Per avere diritto alla Pensione, in Italia, è necessario raggiungere almeno 20 anni di contributi. In alcuni casi è possibile accedere alla Pensione di vecchiaia anche con soli 15 anni di contributi grazie alle cosiddette pensioni quindicenni cui si può accedere con le 3 deroghe contenute nella legge Amato. Ma cosa accade a chi non riesce ad arrivare neanche ai 15 anni di contributi? Non spetta alcuna Pensione? Pensione con 10 anni di contributi Una lettrice scrive per chiedere: Ho 10 anni di contributi 68 anni di età sono casalinga e ho un marito cardiopatico con 4 bypass, diabetico 4 insuline e 26 ... Leggi su notizieora

