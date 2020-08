Next Digital fa + 520% in Borsa dopo l'arresto di Jimmy Lai (Di martedì 11 agosto 2020) L’ultima forma di protesta a Hong Kong contro la stretta di Pechino ha preso la forma degli acquisti in Borsa dei titoli Next Digital (+520%), la holding di Jimmy Lai, tycoon dei media arrestato ieri dalla polizia secondo la nuova legge sulla sicurezza nazionale a causa del suo impegno pro-democrazia.All’indomani del +188%, le azioni Next Digital, società che edita il tabloid Apple Daily, passano di mano a un’ora e mezza circa dalla fine degli scambi a 1,58 dollari di Hk (+520%), dopo un picco all′800%.Partita dai social network, la solidarietà ha interessato anche l’Apple Daily, la cui tiratura è schizzata a 550.000 copie dalle 70.000 normali. Leggi su huffingtonpost

AntonioSavini3 : RT @HuffPostItalia: Next Digital fa + 520% in Borsa dopo l'arresto di Jimmy Lai - HuffPostItalia : Next Digital fa + 520% in Borsa dopo l'arresto di Jimmy Lai - iannigiorgio : ?? Chiave del prodotto Office Professional Plus 2019 a 32/64 bit con istruzioni da - Next Generation® ?? A soli 7,00€… - The10MinTrader : Con l’arresto del magnate dei media di Hong Kong, Jimmy Lai, finisce la libertà di stampa in Cina. Il titolo della… - OttobreInfo : 'Tra le persone finite in manette ci sono anche i due figli di Lai, Timothy e Ian, l'AD dell’Apple Daily, Cheung Ki… -