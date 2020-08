Ivan Zazzaroni: “Contro l’Inter ho visto un pessimo Bayer, ridicolo fisicamente” (Di martedì 11 agosto 2020) “Buona Inter? Io ho visto un pessimo Bayer Leverkusen, fisicamente ridicolo. Lukaku? Strapotere fisico disarmante, nell’1vs1 non si ferma. L’Inter ha fatto bene i primi 20′, dove i tedeschi non hanno impensierito la squadra di Conte. È un bisonte, non riesco a paragonarlo a nessun attaccante della storia nerazzurra”. Queste le parole di Ivan Zazzaroni sul quarto di finale che ha visto uscire vincente l’Inter sul Bayer Leverkusen. “Con Lukaku – spiega a Tutti Convocati – la Juventus sarebbe andata in finale di Champions. Sarebbe stato perfetto per Ronaldo. Eriksen? Discuterlo significa discutere la tecnica del calcio. Ho la sensazione che ci voglia del tempo per adattarlo all’Inter. ... Leggi su sportface

